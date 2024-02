Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir e horário do jogo do Carioca

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam hoje (31), no Parque do Sabiá, em Minas Gerais, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão da Bandsports, em TV fechada, e Canal Goat, por streaming. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Cruz-Maltino tem oito pontos e vem de empate com o Bangu. A equipe de São Januário ficou na bronca com a arbitragem.