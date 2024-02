Fla: Gabigol ganha chance sonhada e mira virada para destravar renovação

O Fla nega uma declaração do empresário de Gabi dizendo que a renovação estava certa. O clube diz não ter havido acordo, apesar de ter tido conversas.

Ela não está [acontecendo]. A gente teve conversas no ano passado, não renovamos com ele. Elas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo e, ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.