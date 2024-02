Esquema de segurança e curiosos: Cazé estreia no ano em Corinthians x SPFC

O streamer Casimiro Miguel esteve na Neo Química Arena para o clássico entre Corinthians e São Paulo, sua estreia no ano após antecipar o fim das férias para chegar a tempo do Majestoso.

O que aconteceu

A Cazé TV fez o pré-jogo do átrio do 10º andar com a presença de Casimiro. Ele voltou dos Estados Unidos, onde passou férias, direto para o clássico.

A presença de Casimiro no estádio contou com esquema de segurança. O streamer desceu pelo elevador com uma equipe de segurança até a área de imprensa, sem passar pelo área comum, onde pegou outro elevador para o camarote da transmissão e de volta.