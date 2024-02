'Divórcio seria catastrófico', diz Belluzzo sobre Palmeiras e WTorre

Luiz Gonzaga Belluzzo, foi o convidado do De Primeira nesta quarta-feira (31). O ex-presidente do Palmeiras deu detalhes do contrato do clube com a WTorre em relação ao Allianz Parque e disse que uma questão judicial não é boa para nenhum dos lados.

O divórcio seria catastrófico para ambos. A WTorre está enveredando por outros jogos parecidos com o do Allianz como o do São Paulo, por exemplo, que não é da mesma natureza, mas é muito parecido, e com o Santos. Estou achando que esse descaso pela aproximação com o Palmeiras que deveria ser feito, acho que deveria constituir um grupo de pessoas capazes de se aproximas da WTorre e conversar com eles, porque não é conveniente entrar em um conflito judiciário que pode prolongar. Você pode imobilizar o estádio. Pode inviabilizar o uso do estádio por um tempo enquanto estiver vigendo o conflito judicial. Isso daria prejuízo para todo mundo. Luiz Gonzaga Belluzzo

'Projeto era ganha-ganha e agora está perde-perde', diz Belluzzo

"Tivemos um conflito em 2017 ou 16, em relação às cadeiras, que deu origem à arbitragem. Problema que que a arbitragem não terminou até hoje, não sei porque está demorando tanto. Eu fico preocupado porque você tinha um projeto de ganha-ganha e agora você está em uma situação de perde-perde. Se você interrompe o uso do Allianz para os jogos do Palmeiras e vai para Barueri, a diferença de receita dos jogos é abissal. No último jogo do Palmeiras, contra o Santos, a renda foi R$2,5 milhões. Como são as rendas na Arena Barueri? Não chegam a R$1 milhão".