Difícil bater esse São Paulo na raça. É time que tem caráter, diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro falou no UOL News Esporte sobre a vitória do São Paulo que quebrou o tabu diante do Corinthians na Neo Química Arena. Para o comentarista, o atual elenco é difícil de ser batido na vontade e coleciona feitos.

'Difícil de bater na raça': "Esse time do São Paulo recentemente vem quebrando estigmas. E isso aconteceu mais uma vez em Itaquera. É um time que tem caráter, fibra e é difícil bater esse time do São Paulo na raça. Isso provoca uma identificação do torcedor com esse time. Não é exatamente um time brilhante, requintado, tanto que o jogador mais técnico, mais brilhante, não tem participado, que é o James Rodriguez. Quem tem jogado é o Wellington Rato".

'Importante era vencer': "São Paulo apanhou muito em Itaquera, diversas formas, inclusive um 6 a 1. Goleada não se esquece, time reserva do Corinthians. O mais importante era vencer, depois de 18 partidas e de quase 10 anos sem vitórias no estádio. Muitas vezes esses jogos gigantes, de tabus, de finais, você ganha sem jogar bem, sem ser brilhante. A história está coalhada disso".