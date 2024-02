Conselheiros do Fla pedem suspensão de Braz após vídeo da briga em shopping

O que aconteceu

O documento aponta que Marcos Braz, que é grande-benemérito do Fla, infringiu o estatuto do clube. A petição é assinada por Walter Monteiro, Júlio James, Rodrigo Rotzsh, Rubem Ricardo Azevedo e Thiago Ramos.

São indicados os artigos das leis rubro-negras que ele quebrou. Dentre eles, o artigo 39 (praticar vias de fato), o 50 (praticar ato grave de indisciplina social ou desportiva), o 51 (praticar ato delituoso) e o 69 (que indica que vice-presidentes respondem por prejuízos à imagem do clube).

O grupo alega também o uso do Flamengo para a defesa do dirigente, em um episódio de cunho pessoal, como a presença de Rodrigo Dunshee, vice-presidente Jurídico na delegacia, a coletiva no Ninho do Urubu e a transmissão pela FlaTV.

"Marcos Braz, se valendo de sua condição de integrante do Conselho Diretor do clube, então construiu ao seu redor uma rede de apoio institucional do Clube de Regatas do Flamengo, que envolveu a presença do VP Jurídico na Delegacia de Polícia, o uso das dependências da instituição para uma entrevista coletiva e o uso da FLA TV para veicular a sua defesa", diz outro trecho.