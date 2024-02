Botafogo ultrapassa Corinthians e fica perto de Pablo, do Flamengo

O Flamengo segue negociando com os dois, mas o time carioca está na frente. Os paulistas já entendem que as chances de ter o zagueiro caíram. John Textor e Rodolfo Landim têm excelente relação e estiveram juntos nos Estados Unidos.

Pablo veria de maneira positiva a chance de ficar no Rio de Janeiro. O jogador já está adaptado à cidade, assim como a família.

Pablo tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. Ele perdeu espaço no time e atualmente é a quarta opção. Caso Léo Ortiz chegue, ele se tornaria a quinta.

