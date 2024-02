Barcelona x Osasuna: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Espanhol

O Barcelona é 4º colocado com 44 pontos, mesmo desempenho do Atlético de Madri. O time de Diego Simeone também compensará rodada atrasada hoje, às 17h, contra o Rayo Vallecano. Já o Osasuna é 12º no Espanhol, com 26 pontos.

Classificação e jogos La Liga

As lesões atrapalham o Barcelona mais uma vez. O desfalque mais recente é João Félix, que sofreu problema no tornozelo durante treino. Ele se junta à lista de desfalques já composta por Ter Stegen, Balde, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Gavi e Raphinha.

Prováveis escalações

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen e João Cancelo; Oriol Romeu, De Jong e Gündogan; Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Xavi

Osasuna: Herrera; David García, Catena e Cruz; Peña, Lumbreras, Muñoz, Moi Gómez e Mojica; Raúl García e Budimir. Técnico: Jagoba Arrasate

Barcelona x Osasuna

Competição: 20ª rodada do Campeonato Espanhol

Data: 31 de janeiro de 2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)