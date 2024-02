Abel cita busca por reforços e diz qual setor do Palmeiras mais lhe agrada

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, afirmou após a vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão, que o meio-campo da equipe é a posição que mais lhe agrada no atual momento no elenco.

O que ele disse

Na minha opinião, o setor que está como eu mais gosto é o meio-campo: com dois jogadores por posição para eles disputarem, está top. Se conseguirmos trazer um 10 caso o [Raphael] Veiga for convocado para a seleção, que a gente possa ter uma alternativa boa. Mas já disse ao clube o que eu entendia que era preciso para um ano exigente. Mas vamos ver... Tem sido nosso lema não olhar par aos problemas mas arrumar soluções. Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Veja outras aspas de Abel Ferreira

Uso dos 'garotos da base': "Eles não são garotos, são jogadores do Palmeiras. Aqui eu cobro igual para todos. Cobro igual do Luis, do Estevão, do Rocha. Eles sabem que, se eu pudesse, colocaria todos para jogar. Que eles confiem neles próprios como eu confio neles".