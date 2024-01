Viña chega aos Estados Unidos para se juntar ao Flamengo: 'Contente'

O clube ainda não oficializou. No entanto, a FlaTV comunicou a chegada do jogador durante transmissão ao vivo do treino aberto. O Fla pediu para que o jogador não desse entrevistas na chegada.

O lateral foi direto para o local onde o Flamengo treinava. Ele apareceu ao lado de Marcos Braz e Bruno Spindel, que já estão nos Estados Unidos após viagem pela Europa.

O contrato já está assinado. A ideia da ida aos Estados Unidos era iniciar rapidamente a integração do uruguaio com os outros companheiros.

O lateral vai custar 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) fixos. Há bônus de até 1 milhão de euros (R$ 5 milhões) por títulos. Ele chega para substituir o aposentado Filipe Luís.

Viña não joga desde 12 de dezembro. Ele sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito no segundo tempo da derrota de 2 a 1 do Sassuolo para o Cagliari.