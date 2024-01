Veiga fala em felicidade no Palmeiras, mas faz mistério sobre futuro

O que aconteceu

Veiga está na mira de um clube da Arábia Saudita. O representante do atleta comunicou o Palmeiras que o Al Ettifaq tem interesse no jogador.

Classificação e jogos Paulista

Palmeiras não quer negociar Veiga. O jogador é um dos pilares da equipe, e o Alviverde já avisou ao estafe do atleta que ele não será negociado.

Veiga é o grande destaque do Palmeiras no Paulistão. Em duas rodadas, o meia já marcou três gols e no ano passado foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira.

O jogador tem contrato com o Palmeiras até o dia 31 de dezembro de 2026.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.