Vasco x Madureira: onde assistir e horário do jogo do Carioca

Vasco e Madureira se enfrentam hoje (25), em São Januário, às 21h30, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão do SBT, em TV aberta, SporTV, em TV fechada, e CazéTV, por streaming. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Cruz-Maltino tem quatro pontos, após o empate com o Sampaio Corrêa. Após a pré-temporada no Uruguai, o técnico Ramón Díaz estará à beira do gramado e com o grupo principal à disposição.