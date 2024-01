SBT e Vasco se encontram 23 anos após patrocínio que surpreendeu até Sílvio

O Vasco vai enfrentar o Madureira hoje (25), pelo Carioca, com transmissão do SBT. Clube e emissora voltam a se encontrar após 23 anos do episódio na final da Copa João Havelange, o Brasileiro de 2000, que terminou em janeiro do ano seguinte. As camisas cruz-maltinas com a logo da empresa causaram surpresa no vestiário e, provavelmente, até no próprio dono da emissora, Silvio Santos.

Reencontro do Vasco com SBT

Vasco e SBT protagonizaram um marcante episódio no futebol brasileiro. Em 18/1/2001, na final da Copa João Havelange, contra o São Caetano, a equipe entrou em campo com a logo da emissora estampada na camisa. A competição tinha transmissão da Rede Globo.

A ação aconteceu por decisão de Eurico Miranda, então vice de futebol do Vasco. O dirigente estava insatisfeito com a cobertura da Globo sobre a queda do alambrado de São Januário, em jogo realizado em 30 de dezembro do ano anterior.