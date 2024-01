Textor age, Lyon avança por Luiz Henrique e Botafogo negocia empréstimo

Clubes franceses só podem inscrever quatro jogadores extracomunitários e o Lyon está no limite. Por isso, o jogador ficaria no Botafogo pelo menos até o meio do ano.

O Betis bateu o pé e só aceita vender Luiz Henrique. Por isso as negociações com o Flamengo ficaram travadas.

Marcos Braz e Bruno Spindel foram até a Espanha, mas voltaram sem avanços. Os dois ouviram que o clube espanhol seguiria com a mesma pedida e o Flamengo não tem o interesse de comprar o jovem no momento. A proposta era por um empréstimo com opção de compra. A dupla já está nos Estados Unidos com a delegação.

A transferência pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões, na cotação atual). A notícia foi publicada inicialmente pelo site espanhol "Relevo" e confirmada pelo UOL. É mais do que os 18 milhões de euros pedidos inicialmente.

