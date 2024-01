'Edilson Capetinha sugeriu Fabinho para o Corinthians', diz Samir Carvalho

Samir Carvalho falou no De Primeira sobre a escolha de Fabinho Soldado para ser o novo executivo de futebol do Corinthians. O colunista revelou que Edilson Capetinha foi quem sugeriu o nome de Fabinho para a diretoria corintiana.

Sugestão: "Como o Corinthians chegou no nome dele (Fabinho), tenho duas informações. Uma é a amizade estreita com o Flamengo, houve uma sugestão. E outra que me passaram é que Edilson Capetinha, que tem uma boa relação com a diretoria, foi um dos responsáveis por sugerir o nome do Fabinho Soldado. Ninguém nunca ouviu falar sobre isso, mas ontem de madrugada me passaram essa informação".

Função: "Em relação à experiência do Fabinho, pelo que me passaram, claro que o Fabinho vai poder participar, opinar de negociações, mas as intenções da diretoria do Corinthians com o Fabinho é que ele exerça, na prática, essa função de gerente de futebol. Cuidar dos departamentos, ele tem experiência em departamento de scout, fazer meio-campo entre diretoria e jogadores, organização, liderar o scout para estar atento em nomes que vão ser sugeridos no mercado. Agora, ele não chega para realmente ir ao mercado negociar. Isso vai continuar com quem está negociando hoje".