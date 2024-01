Santos x Ponte Preta: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Já a Ponte vive a expectativa da estreia do atacante Renato, principal reforço para a temporada. O jogador foi inscrito no Paulistão e está à disposição do técnico João Brigatti.

Classificação e jogos Paulista

Possíveis escalações

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille.

PONTE PRETA: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Castro, Mateus Silva e Igor Inocêncio; Emerson Santos (Léo Naldi), Felipinho, Ramon Carvalho e Elvis; Jeh e Paul Villero (Dodô ou Gabriel Santiago). Técnico: João Brigatti.

Santos x Ponte Preta - 2ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 25/01/2024 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Onde assistir: TNT e HBO Max