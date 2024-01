Sampaoli alertou Payet antes de fechar com o Vasco: 'Exigência muito alta'

Jorge Sampaoli revelou que fez alertas para Payet sobre as dificuldades do futebol brasileiro antes de seu acerto com o Vasco.

O que aconteceu

"Quando ele assinou com o Vasco, entrou em contato comigo. Eu disse a ele para ter cuidado porque esse não era o tipo de futebol para ele, porque há muitas viagens envolvidas, exige muita energia e é uma liga muito vista", disse Sampaoli em entrevista ao jornal francês L'Équipe.

Mesmo com o alerta, Payet veio para o Vasco e está motivado e feliz no clube, segundo o técnico argentino. O francês estreou pelo Vasco em setembro de 2023 e marcou dois gols na temporada passada.