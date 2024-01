'Rony, esqueça as redes sociais', aconselha ex-volante Renan

O ex-volante Renan foi convidado do Fim de Papo nesta quinta-feira (25) e falou sobre a notícia de que Rony está insatisfeito com a torcida do Palmeiras por conta de comentários em redes sociais. Ele também revelou que conversou com Breno Lopes após episódio polêmico do atacante no Allianz Parque.

Estar alheio: "Abel (Ferreira) tem muita confiança no Rony e é isso que ele tem que ter dentro dele, que ele é um jogador importante. Se eu pudesse dar um conselho para o Rony, eu falaria: esquece rede social, esquece parente. A maioria só fala o que você quer ouvir. Se você não está jogando, o treinador é burro, você é melhor do mundo. Estar o mais alheio possível de tudo que é tipo de comentário, focado no que o treinador de fato está pensando em você no momento. O que precisa melhorar, treinar...".

Conselheiro: "Um grande amigo que tenho como se fosse um filho é o Breno Lopes. Ele estava subindo e eu era o capitão do Joinville (SC), então estive muito perto desse menino, ajudando, aconselhando. Fico muito feliz de tudo que tem corrido na carreira dele. Tenho excelentes histórias a respeito do Breno e sempre falei isso para ele. Ele teve um problema recente, fez um gesto para a torcida depois de um gol, e eu liguei para ele no dia seguinte, falei com ele".