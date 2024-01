Mercado: Rony incomodado, e Botafogo quer atravessar o Fla por atacante

Rodrigo Garro aciona o Talleres para ser liberado ao Corinthians: O clube do Parque São Jorge vê uma cobrança indevida do Talleres e conta com a ajuda do jogador, que ligou para o presidente do clube argentino para tentar resolver o problema. O Alvinegro paulista espera uma resolução cordial, mas não descarta recorrer à Fifa.

Outras notícias

Viña é apresentado pelo Flamengo nos Estados Unidos Imagem: Reprodução

Flamengo anuncia Viña: O lateral esquerdo se juntou hoje ao elenco na pré-temporada nos EUA e foi oficializado pelo Rubro-Negro. O uruguaio assinou até o final de 2028 em negociação de R$ 42,8 milhões fixos.

Fim da novela Moscardo: A joia corintiana de 18 anos foi, enfim, anunciada pelo PSG. O contrato assinado tem vínculo até 2028, e o volante ficará no Corinthians, emprestado enquanto se recupera da lesão no pé, até junho.

Welington não se anima com oferta do São Paulo por renovação: A primeira oferta do Tricolor paulista não agradou o lateral esquerdo, que recebeu sondagens do futebol brasileiro e europeu. Ele tem vínculo válido até o final de dezembro, e poderá assinar em breve um pré-contrato para sair de graça.