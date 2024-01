Owen lamenta doença grave do filho: 'Se pudesse, daria meus olhos'

Eu daria tudo o que tenho, até o último centavo, para que James pudesse ver novamente. Michael Owen

A condição impede que James siga os passos de seu pai, ex-jogador do Liverpool e do Real Madrid. Foi jogando futebol que ele começou a sentir os primeiros sintomas, com problemas para acompanhar a bola e nos movimentos de seus companheiros.

"No futuro, ele poderá dirigir? Será que poderá trabalhar? Todos esses tipos de perguntas vêm à mente. Mas ele é muito forte mentalmente", ressaltou Owen.