Mbappé decidiu ir para o Real Madrid na próxima temporada, diz jornal

Kylian Mbappé decide ir para o Real Madrid e pode ser jogador do clube a partir de julho.

O que aconteceu:

Depois de várias tentativas, o jogador do Paris Saint-Germain decidiu que quer jogar no time espanhol na próxima temporada. A informação é do jornal alemão Bild.

A pedida salarial é de cerca de R$ 374 milhões (70 milhões de euros) por ano, além de R$ 668 milhões (125 milhões de euros) de bônus pela assinatura do contrato. Uma parte desse valor seria para a mãe do atleta por ter realizado a negociação.