Matheuzinho vai viajar com time alternativo do Flamengo ao jogo do Carioca

O Flamengo terá o reforço de Matheuzinho no time alternativo que disputa o Campeonato Carioca. O jogador vai viajar com o elenco para Natal, onde a equipe enfrenta a Portuguesa no sábado.

O que aconteceu

O lateral voltou ao Rio ontem. Ele foi do aeroporto direto para o Ninho do Urubu.

O Flamengo pediu o retorno imediato após a desistência do Corinthians. Como já estava participando das atividades no CT do clube paulista, o jogador voltou em forma.