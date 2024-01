Leila diz ser contra torcida única em clássicos e cobra punição por brigas

Leila voltou a se posicionar contra a medida. Ela já havia afirmado que é contrária à torcida única na entrevista coletiva que concedeu só para jornalistas mulheres, na semana passada.

Casão também se mostrou contrário à torcida única e pediu que as autoridades não se acomodem. Ele fez um relato da infância e de quando jogava para destacar que o "espetáculo" do futebol só fica completo com a presença das torcidas dos dois times.

O que Casão disse

"Sou paulistano e comecei no estádio logo cedo, com sete anos. Venho de família corintiana, então meu pai me levou no Parque São Jorge. Mas ele quis me mostrar os grandes jogadores do tricampeonato mundial e de outros clubes. Ia ver o Palmeiras jogar por causa da Academia, o Santos do Pelé, o São Paulo de Gerson e Pedro Rocha. E eram sempre duas torcidas. Quando virei jogador, era a mesma coisa. Era muito gostoso entrar no estádio e ver o estádio lotado. É maravilhoso, faz parte do espetáculo, acho que tem que ter uma tentativa para que isso retorne. Tem violência exagerada na sociedade? Tem. Muita arma na rua? Tem, mas alguma coisa tem que se movimentar para ter a possibilidade de mostrar o espetáculo completo. Um clássico em São Paul só com uma torcida é um espetáculo pela metade. Não pode ficar tentado, acomodado, tem que se movimentar para ter a possibilidade de trazer as torcidas para o estádio."