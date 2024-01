John Kennedy entra na linha para virar referência e estrear pela seleção

Após ver John Kennedy entrar para a história ao fazer o gol do título da Libertadores do Fluminense, o técnico Fernando Diniz, um dos grandes responsáveis pela virada do atacante, relembrou algo que identificou logo na chegada do jogador ao clube: "precisa de carinho".

O atacante decidiu ouvir os conselhos do técnico. O jovem deixou as polêmicas para trás após ser emprestado à Ferroviária, voltou ao Tricolor com outra cabeça e tem colhido os frutos desta mudança de postura.