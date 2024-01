Ingratidão? Críticas nas redes sociais fazem Rony cogitar sair do Palmeiras

Durante o De Primeira, André Hernan disse que Rony está incomodado com as críticas que recebe da torcida do Palmeiras nas redes sociais e pode sair do clube caso chegue uma proposta. PVC e Flávio Latif também participaram do debate.

'Incomodado': "O Rony está insatisfeito com as críticas que ele vem recebendo. E não é de agora. Ele se sente injustiçado porque quando ele chega, ele fica um tempo sem marcar e sente essa pressão. Ele se transforma no Rony supercampeão, 'Mr. Libertadores', e na primeira queda de produção que ele tem, enxurrada de críticas. Rony quando lê nas redes sociais que os rivais contratam super-atacantes e o Palmeiras continua com Rony e Breno Lopes, o Rony sente muita ingratidão de quem escreve isso. Ele está extremamente incomodado com as críticas a ponto de se chegar proposta, o Rony aceitaria sair do Palmeiras. O gol que o Rony faz, é um gol muito significativo para o Rony porque ele está incomodado com as críticas injustas que ele vem recebendo." - André Hernan

Olhar errado: "Se você recebe elogio público do técnico do seu time, se você é convocado para a seleção brasileira, você está olhando a crítica no lugar errado, olhando para a rede social. Se fosse o maior comentarista do Brasil dizendo o Rony está mal. Quando você olha para a rede social, desculpa aí... O elogio do Abel, quando diz que o Klopp gostaria de ter o Rony deveria valer muito mais do que uma crítica em rede social." - PVC