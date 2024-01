Flamengo anuncia a contratação de Matias Viña, da Roma

O Flamengo oficializou hoje (25) a contratação de Matias Viña, ex-Palmeiras e que estava na Roma. Ele assina um contrato por cinco anos, até o fim de 2028.

O que aconteceu

Esse é o fim de uma novela que vem desde o ano passado. O Flamengo já estava acertado com o jogador desde dezembro, mas ainda não havia chegado a um acordo financeiro com a Roma.

Ele chegou aos Estados Unidos hoje e foi direto encontrar a delegação. No local de treino do Fla, já atendeu torcedores e se encontrou com Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim, além dos companheiros.