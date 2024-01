Filho de Zagallo diz que irmãos querem 'aparecer' em briga por herança

Filho caçula de Mário Jorge Lobo Zagallo, Mário César Zagallo falou sobre o desentendimento com os irmãos Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina por causa da herança do tetracampeão mundial, que morreu em janeiro deste ano. As declarações foram em entrevista ao Estadão.

Eles [irmãos] estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações.

Zagallo apontou o caçula como inventariante dos bens e estava "profundamente triste e magoado" com os outros três filhos. A informação é do portal Notícias da TV, que teve acesso à escritura do testamento do ex-jogador e técnico.