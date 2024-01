Fabinho troca respaldo de Tite no Flamengo por promoção no Corinthians

O ex-volante foi promovido várias vezes até se tornar gerente do Flamengo. A chefia do departamento, porém, não era factível com a presença do diretor Bruno Spindel no clube.

Fabinho, então, aceitou o desafio de comandar o futebol do Timão. Ele será chefe de departamento pela primeira vez.

Apoio de Tite

Fabinho se deu muito bem com Tite no Flamengo. Ao GE, o agora ex-gerente do Flamengo disse que "se entende pelo olhar" com o treinador.

Tite citou Fabinho diversas vezes em entrevistas coletivas. O técnico sempre fazia questão de elogiar o trabalho do dirigente.

Ao receber o convite do Corinthians, Fabinho conversou com Tite e recebeu seu apoio. O técnico entende que o executivo do Corinthians está pronto.