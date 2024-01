De La Cruz compara Tite a Gallardo e Bielsa e fala de adaptação ao Flamengo

Reforço do Flamengo nesta janela de transferência, o uruguaio De la Cruz fez elogios ao técnico Tite e comparou o comandante rubro-negro aos argentinos Gallardo e Bielsa, com quem o jogador já trabalhou anteriormente.

O que ele disse?

Trabalho com Tite. "Me surpreendeu positivamente. Obviamente que não surpreendeu por ter conquistado muitíssimas coisas como técnico, tanto por clubes quanto na seleção. Tive oportunidade de estar com treinadores também como os dois Marcelos, Marcelo Gallardo e Marcelo Bielsa, que têm uma ideia muito parecida com o que é o Tite. Eles transmitem muitíssima segurança e tranquilidade, e com muita transparência ao que transmitem. Vai ser importante para ele tentar me tirar o máximo para benefício do time".