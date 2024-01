Cabeça de Endrick e rodagem: Abel fala em apertar parafusos no Palmeiras

Evolução de Flaco López: "Estou sempre a desafiá-lo, parece que não tem sangue argentino. Disse antes do jogo que Aníbal tem sangue argentino, mas ele tem vindo a melhorar muito. É um jovem centroavante que alguns não acreditam, mas que eu, sim. Equipes querem vir, River quer pagar 6, 7 milhões [não especificou se dólares ou euros] por ele, mas quando estava no Lanus, ninguém queria. Assinou conosco por cinco anos".

Professor pardal? "Não me chamem de professor pardal porque não gosto de inventar nada. Gosto muito de jogar com relações numéricas. Se adversário pressiona com 1, posso ir com 2; se pressiona com 2, posso sair com três. Procuro atacar adversário sempre com igualdade ou superioridade numérica, criando vantagem".

Estratégia dos adversários: "Temos que estar preparados para as equipes se fecharem bem contra nós e ter solução para desbloquear. Foi assim contra o Novorizontino. Tem mérito, porque defender também é uma arte, assim como atacar. Se estivesse do lado deles, teria que reconhecer, jogar de igual para igual é muita coragem. Reconhecer onde o adversário é forte e tentar bloqueá-lo é estratégico, reconhecer limitações. Fizemos um ajuste tático, mas tem a ver com isso, com relação numérica na nossa primeira fase de construção".

Contrato novo: "Ficamos todos contentes de prolongar nossa ligação, que tenho com clube, jogadores. Lado emocional falou muito alto, Não queria sair do clube despedido, pode perfeitamente acontecer, mas não era isso o que queria. Tenho um carinho por todos funcionários, pela presidente, vocês sabem que tenho ligação muito sentimental por essa família, por nossos torcedores".

Apoio da torcida: "Hoje entramos a dormir, sou o primeiro a reconhecer isso, mas os torcedores são os primeiros a puxar as equipes, são determinantes neste momento. Tudo o que fazemos é para proporcionar alegrias. Ser palmeirense é um estilo de vida, como tenho mais coração que cabeça, ligação é muito grande".

Versatilidade de Caio Paulista: "Acho que ele pode ficar um pouco chateado que vou mandá-lo trocar, fazer mais de uma posição. Pode ser 'prejudicado' por isso, mas tenho certeza que está contente com os anos de contrato, não é um jogador para agora, é para o futuro. Também faz lateral esquerda, não sei se até no final do ano não vamos perder algum de nossos na posição. Já está adaptado ao grupo, tenho que fazer que se adapte a mim. Sei que às vezes não é fácil porque troco de posições. Ele tem um espirito aberto, perguntei onde gosta de jogar mais, ele disse que quer jogar. Sei que gosta de jogar mais pela esquerda, tem boa concorrência".