Audax Rio x Fluminense: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

Marcão ainda segue no comando do time. Os titulares se reapresentaram mais tarde por conta da disputa do Mundial de Clubes no fim do ano passado.

Classificação e jogos Carioca

O Audax tem a pior defesa do Carioca. São cinco gols sofridos em dois jogos até o momento. A equipe é a lanterna da competição.

Tuca Guimarães foi demitido após a derrota para o Madureira. Ele ficou três meses no cargo e dá lugar a Luciano Quadros.

Prováveis escalações

Audax Rio: Leandro (Max); Matheus Claudino, Igor Silva, João Victor, Diego Miticov, Paulo Victor, Ítalo Barbosa, Romarinho, Clisman (João Leonardo), PK e Gerson Jr. Técnico: Luciano Quadros.

Fluminense: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão.