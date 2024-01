Arrascaeta diz que conversou com Viña um ano atrás sobre Flamengo

Seleção: "Tenho uma parceria muito boa com ele da seleção. É um cara que sempre está tentando melhorar, ajudar no que necessita. Tem tudo para dar certo no Flamengo, muita qualidade personalidade tremenda. Com certeza vai acrescentar muito ao nosso time."

Pré-temporada: "Estamos fazendo treinos fortes, pegados, pouco tempo de descanso. Mas isso é importante, vai dar o ritmo que precisamos. Aqui tem muitos jogos e vai precisar uma hora ou outra de todos. Quem entrar tem que estar no nível. Estamos no Flamengo, todo ano temos de brigar por coisas importantes, retomar os títulos. Segundo ou terceiro não compensa."



Trabalhos: "É importante uma pré-temporada com muita intensidade, esforço, porque os treinos têm sido muito pegados. O Brasil tem muito jogo o ano todo, e não são fáceis. Tem vezes que a cada três dias você está jogando jogos decisivos. Todo mundo tem que estar preparado. Se não está na melhor forma física e técnica, esse momento de pré-temporada para nós é importante para aprimorar tudo isso."

