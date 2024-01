Transmissão de Atlético-MG x Patrocinense pelo Mineiro: onde assistir

Atlético-MG e Patrocinense se encaram hoje (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Em busca do quinto título consecutivo do Campeonato Mineiro, o Galo aposta na dupla Hulk e Paulinho para impulsionar o ataque.

O Patrocinense almeja a primeira vitória diante do Atlético-MG. Ao longo de dez confrontos, o Galo conquistou oito vitórias, enquanto dois embates terminaram em empate.