Santos vê acerto em acordos contra indisciplina por Cazares e Otero

A postura da dupla tem agradado muito no dia a dia. Os dois se mostram compromissados e estão entrando muito bem nos treinos coletivos comandados pelo técnico Fábio Carille.

Otero, inclusive, foi acompanhar o nascimento das filhas nos Estados Unidos, mas treina normalmente e joga. O Santos enfrenta a Ponte Preta, amanhã, na Vila Belmiro, às 19h30, pela segunda rodada do Paulista.

Cazares está sendo avaliado de perto por Carille e também tem seguido à risca a rotina. O equatoriano se mostra com a cabeça boa após o histórico de indisciplina.

O Santos contratou Cazares e Otero com vínculo de uma temporada e salário abaixo do mercado. Ambos recebem cerca de R$ 50 mil mensais.

