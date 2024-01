Polícia e MP vetam, e Santos não vai enfrentar o Guarani no Morumbis

O Santos vai analisar o calendário e buscar outra partida na capital paulista.

Em resposta ao seu ofício datado de 22/01/2024, informamos que infelizmente não conseguiremos atender à solicitação deste filiado, alterando a partida válida pelo Paulistão SICREDI - 2024, Santos FC x Guarani FC, do dia 04/02/2024 (domingo) às 18 horas no Estádio Urbano Caldeira - Santos, para o dia 03/02/2024 (sábado) no mesmo horário, para o Estádio Cícero Pompeu de Toledo - São Paulo, em função do veto recebido da Polícia Militar e Ministério Público para a mudança de data e local"

O ofício da FPF