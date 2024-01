Pedrinho assume Vasco e tem missão de aparar arestas na relação com a SAF

Tivemos alguns contatos, mas não de planejamento esportivo. Foram contatos normais de alinhamento, tentativa de aproximação. Minha obrigação, como presidente, é proteger a associação, e um dos meus deveres é fiscalizar, cobrar. Não tem o que temer. Se é tudo pelo Vasco, se está tudo andando como manda o figurino, tudo ótimo

Pedrinho

O novo mandatário externou o desejo de fazer valer o percentual que tem na sociedade. Ele ressaltou que, mesmo a decisão final sendo da 777, deseja ser consultado.

"Estou à disposição para que o diálogo aconteça. Só não posso colocar uma arma na cabeça de alguém e pedir para participar de um planejamento. Estou empossado, gostaria de ter tido uma conversa prévia para fazer parte de um planejamento. 'Ah, mas tem 30%'. Não existe sociedade onde você não tenha voz. Não posso fazer um planejamento e não passar ao minoritário, ele tem de ser ouvido, mesmo a decisão sendo do majoritário. A minha luta é pelo Vasco, pelo torcedor", disse.

Pedrinho afirmou esperar que a ligação entre as partes seja diário. O presidente ressaltou que 'não torce para marcas ou empresas': "Ninguém quer ser o dono da razão e nem acima do que tem direito. Não torço para marcas, empresas, torço para o Vasco, e o que for melhor para o Vasco, vai ser feito"