Palmeiras: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Palmeiras busca sua primeira vitória na temporada e enfrenta hoje (24), às 21h35 (de Brasília), a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar nos três pontos — e um para desconfiar dos comandados de Abel Ferreira.

Motivos para acreditar na vitória

Voltas de Piquerez e Gabriel Menino. Titulares no ano passado, eles desfalcaram o time na estreia contra o Novorizontino. Os atletas treinaram normalmente nesta semana e estarão à disposição de Abel Ferreira. Menino operou o tornozelo direito no final de outubro do ano passado, enquanto Piquerez se recuperava de uma entorse no joelho esquerdo.

Palmeiras reencontra o Allianz Parque.. A diretoria alviverde colocou ingressos mais baratos para a partida contra a Inter de Limeira: os valores das entradas variam de R$ 70 a R$ 150. Pesa também a favor o retrospecto positivo da equipe jogando diante de seu torcedor.