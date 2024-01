Palmeiras x Inter de Limeira: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão

A Inter de Limeira vem de derrota na estreia. A equipe perdeu por 3 a 2 de virada para a Portuguesa.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras está no Grupo B da competição com Água Santa, Guarani e Ponte Preta.

A Inter faz parte do Grupo C com Corinthians, Mirassol e Red Bull Bragantino.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez (Vanderlan); Flaco López e Bruno Rodrigues.

Inter de Limeira: Max Alef, Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Kauê; Juninho, Everton Brito e Rafael Silva.