'Não tem o menor cabimento!'; Arnaldo Ribeiro detona gol anulado de Galoppo

Arnaldo Ribeiro comentou no UOL News Esporte sobre o gol anulado de Galoppo, que poderia dar a vitória do São Paulo sobre o Mirassol pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O comentarista disse que a decisão da arbitragem foi errada e que o VAR foi mal utilizado.

'Ridícula a anulação': "O VAR tem várias câmeras para analisar. A câmera que fica atrás do gol, que em tese capta a visão do Muralha, ela é clara e cristalina. O Muralha enxerga a bola o tempo todo, Calleri está passando lá para chupar um picolé na lateral. É ridícula a anulação, não tem o menor cabimento".

VAR moderado: "A gente tem que entender que houve uma troca no comando da arbitragem do futebol paulista. Saiu a Ana Paula de Oliveira e entrou o argentino Lostau. Ele mesmo, árbitro, ainda está na ativa, e em tese a orientação na pré-temporada foi utilizar o VAR de uma maneira mais parcimoniosa. Ele teria ficado impressionado com a utilização do VAR para qualquer coisa no Brasil e segundo as informações a orientação é maneirar o uso do VAR sobretudo em lances interpretativos, aí chega na segunda rodada do campeonato e tem um negócio desse".