Léo Pereira elogia Viña e fala de Léo Ortiz no Flamengo: 'Qualificado'

Léo Pereira na zona mista da pré-temporada

O que mais ele falou?

Defesa: "Desde a chegada do Tite, a gente já se mostra mais sólido na parte defensiva. No começo do ano, pudemos mostrar isso nos dois jogos. A gente ainda tem muito detalhe a melhorar, mas isso tem sido um ponto forte das equipes do Tite e nosso também."

Chegada de Tite ano passado: "Ele e o estafe deixam tudo claro o que eles querem. As coisas são bem simples, a gente tenta fazer o melhor em campo nos treinamentos. Nos jogos fica mais fácil. A clareza que ele nos passa torna mais fáceis os jogos e os treinamentos."

Flamengo fora do Rio: "Foi uma adaptação desde que cheguei. São 50 milhões de torcedores. Nos sentimos no Brasil aqui nos Estados Unidos. No estádio, a maior parte era de torcedores do Flamengo. Contra o Orlando creio que também será. Eu estou acostumado, é um carinho muito grande que eles demonstram pela gente, tentamos retribuir em campo."

Cleiton: "É raro zagueiro canhoto. É um menino com muito potencial, muita qualidade, e agrega muito nos treinos. Quando tem oportunidade nos jogos, dá conta do recado, foi muito bem no último jogo. A gente tenta fazer uma troca de experiências, eu mais rodado, ele vindo com a leveza de jogador da base. Acho que é um jogador que só vai aumentar seu nível."