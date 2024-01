Jogo do Palmeiras hoje no Paulista: horário e onde assistir

Palmeiras e Inter de Limeira jogam hoje (24), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão do Paulistão Play e da Record TV (TV aberta).

O Palmeiras empatou por 1 a 1 na estreia jogando fora de casa contra o Novorizontino.

Já a Inter de Limeira estreou com derrota em casa. A equipe do interior perdeu por 3 a 2 para a Portuguesa.