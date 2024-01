Jogo do Internacional hoje no Gaúcho: horário e onde assistir

Internacional e São Luiz se enfrentam hoje (24), às 19h (de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Inter estreou em casa e com vitória por 1 a 0 contra o Avenida, ficando em terceiro na competição.

Já o São Luiz está na sexta colocação, com um ponto, conquistado no empate com o São José, fora de casa, em 1 a 1.