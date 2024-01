Jogo do Corinthians hoje no Paulista: horário e onde assistir

Corinthians e Ituano jogam hoje (24), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão do Paulistão Play e da CazéTV.

O Corinthians vem de uma vitória em casa contra o Guarani por 1 a 0, um golaço de Romero.

Já o Ituano estreou fora de casa e acabou derrotado por 2 a 0 pelo São Bernardo.