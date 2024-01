Jogo do Botafogo hoje no Carioca: horário e onde assistir

Botafogo e Boavista se enfrentam hoje (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca. A partida terá transmissão na TV aberta pela Band e pelo canal Goat.

A equipe comandada por Tiago Nunes é a única com 100% de aproveitamento após duas rodadas. Com isso, o Botafogo tenta manter a liderança para seguir no caminho da semifinal.

Do outro lado, o Boavista vem motivado após a vitória sobre o Volta Redonda por 3 a 2. A equipe da Região dos Lagos tem uma vitória e uma derrota no torneio.