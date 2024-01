Corinthians: dois motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Corinthians enfrenta, às 19h30 de hoje, o Ituano, no Novelli Júnior, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo dois motivos para o torcedor acreditar na vitória — e um para desconfiar da equipe de Mano Menezes.

Motivos para acreditar na vitória

Romero on fire. O paraguaio, que brilhou na reta final da última temporada, iniciou o ano com faro de artilheiro: Romero marcou o golaço que garantiu a vitória corintiana na estreia do estadual. O atacante, inclusive, deve começar o duelo de hoje como titular.

Histórico favorável. O Corinthians não perde para o Ituano desde 2007. Desde então, foram 13 jogos, com dez vitórias alvinegras e três empates — o último deles, no entanto, culminou com eliminação do time da capital do último Paulistão após pênaltis.