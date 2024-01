Flamengo: Tite muda ambiente e renova esperança com ideias claras e diálogo

As relações humanas são um dos pontos altos destacados internamente. O treinador faz questão de cumprimentar a todos, e o dia não começa enquanto ele não falar com todo mundo.

Outro ponto forte é a forma de repassar as ideias aos jogadores. Se no ano passado houve pouco tempo para implementar a filosofia, desta vez o treinador quer fazer o trabalho mais completo, aproveitando que já conhece todo elenco. Com nomes como Sampaoli e Vítor Pereira, a falta de clareza foi criticada.

Evoluir conceitos e implementar algumas novidades é o objetivo. Por isso o treinador foi entusiasta dos dois jogos na pré-temporada e do período de preparação nos Estados Unidos.

Reuniões e agradecimentos

Tite mudou radicalmente a rotina no Flamengo. No dia a dia, ele tem feito reuniões periódicas com todos os envolvidos no Ninho, incluindo jogadores e estafe.

Antes do treino de ontem, ele agradeceu o trabalho de todos. O técnico reuniu jogadores e funcionários para falar sobre a dedicação de todos na pré-temporada. Dividir méritos tem sido uma característica em entrevistas e os bastidores.