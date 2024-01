Flamengo terá Thiago Maia e Pablo no Carioca; Matheuzinho volta ao RJ

O Flamengo terá o reforço de Thiago Maia e Pablo para o jogo do próximo sábado, pelo Campeonato Carioca. Já Matheuzinho voltou ao Rio de Janeiro e pode aparecer. O time alternativo joga contra a Portuguesa, em Natal, pela terceira rodada.

O que aconteceu

Matheuzinho voltou ao Rio de Janeiro depois do empréstimo frustrado com o Corinthians. Ele ainda pode ser negociado, mas de maneira definitiva. O jogador chegou no aeroporto e foi direto ao Ninho do Urubu na tarde de hoje (24). Por isso, pode ser incluído na viagem para Natal.

A dupla ficou no Rio de Janeiro durante a pré-temporada. Eles vem treinando no Ninho do Urubu e vivem diferentes situações.