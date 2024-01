Flamengo divulga orçamento de 2024 e projeta receita acima de R$ 1 bilhão

O Fla projeta R$ 103 milhões em venda de atletas. Em 2023, o clube teve uma das maiores arrecadações dos últimos anos, com R$ 229 milhões.

A folha do futebol vai subir. Entretanto, o valor das despesas operacionais seguem estáveis porque houve redução nas demais áreas. O Flamengo gasta R$ 25 milhões por mês e R$ 300 milhões por ano com a folha dos atletas e da comissão do futebol profissional (incluindo luvas, bônus, entre outros).

A projeção de direitos de transmissão é R$ 279 milhões. Também há R$ 324 milhões com a parte comercial (patrocínios considerando contratos em vigor e renovação dos que se encerram em 2023 pelo mesmo valor) e R$ 264 milhões no matchday (mantendo média de público e de valor do ingresso, crescimento de receitas no Maracanã e adesão de sócios), um aumento em relação a 2023.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.