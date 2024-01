Abel escala Palmeiras com mudanças e promove estreias no time titular

Estreando do Allianz Parque em 2024, o Palmeiras está definido com várias novidades para enfrentar a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Paulistão.

O Alviverde vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Luis Guilherme; López e Bruno Rodrigues.

O técnico Abel Ferreira promoveu as estreias de Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno no 11 inicial. A dupla de reforços já havia atuado na última rodada, mas ambos começaram no banco. Eles assumiram as vagas de Breno Lopes e Richard Ríos, respectivamente.