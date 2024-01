Endrick cita filhas de engraxate para justificar Pix de R$ 1 mil

Antes mesmo de fazer o gol da vitória sobre a Bolívia, na estreia da seleção brasileira no Pré-Olímpico, Endrick já havia virado notícia com a história que veio à tona sobre o Pix de R$ 1 mil que ele fez a um engraxate do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ajudando o trabalhador a pagar contas e a encher a geladeira que "só tinha dois ovos".

Filhas sensibilizaram Endrick. Após o jogo, o atacante do Palmeiras foi questionado por um jornalista estrangeiro sobre o episódio e revelou que se sensibilizou com as filhas de Michel Barreto, que lustra sapatos no local há mais de 20 anos.